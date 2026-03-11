Джейхун Мамедов: "Самбо в Азербайджане может стать базой для олимпийских медалей" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

11 Марта 2026
RU

Самбо
Интервью
11 Марта 2026 12:56
27
Последний раз азербайджанский самбист поднимался на высшую ступень мирового пьедестала в 2016 году — это был Амиль Гасымов. Почему за десять лет в стране так и не появился новый чемпион планеты? На вопросы Idman.Biz отвечает живая легенда этого вида спорта, семикратный чемпион мира и президент Федерации самбо Азербайджана Джейхун Мамедов.

— Вот уже десять лет Азербайджан без золота чемпионата мира при регулярных призовых местах. В чем главная причина?

— Причин несколько. Во-первых, многие атлеты - речь не только о самбистах - слишком быстро заражаются "звездной болезнью". После первых успехов самомнение растет, а планка требований к себе падает. Во-вторых, фактор удачи. Наш чемпион Европы Эльвин Багиров несколько раз был в шаге от мирового титула, но спортивное везение оказывалось на стороне соперника.

В-третьих, статус неолимпийского вида спорта. Стимулировать ребят тяжело. Мы практически полностью зависим от дотаций Министерства молодежи и спорта. Ведомство и так делает максимум: финансирует поездки на крупные международные турниры, обеспечивает всем необходимым в плане экипировки.

— А что предпринимает федерация и вы как ее руководитель?

— Мои личные финансовые ресурсы ограничены, но я содержу зал, оплачиваю аренду, зарплаты сотрудникам и ежегодные премии отличившимся самбистам и тренерам. Есть и другие расходы.

— Какая премия ждет будущего чемпиона мира? В конце года в Узбекистане пройдет мировое первенство.

— Сколько сможем, столько дадим (смеется). Сумму озвучивать не буду — все зависит от возможностей к концу года. Главное, чтобы было "золото", остальное не столь важно.

— Есть ли у самбо будущее в Азербайджане, или оно так и останется в тени дзюдо?

— Безусловно. Последние Игры стран СНГ это доказали: восемь наших участников завоевали восемь медалей, включая две золотые. В командном зачете мы уступили только России. Огромную роль сыграли два полноценных сбора перед турниром, жаль, что такая возможность есть не всегда.

Январский чемпионат страны среди юношей собрал около 200 участников — это внушительная цифра, говорящая о том, что интерес к самбо в Азербайджане не падает. Мы продолжаем готовить качественные кадры и для дзюдо. Жаль только, что международная федерация дзюдо запрещает своим атлетам выступать в самбо, хотя у нас таких запретов нет. А ведь завтра самбо может стать олимпийским, и у нас уже будет готовая база для завоевания медалей.

— Недавно в обществе поднялась тема призыва в армию спортсменов. Насколько остро стоит этот вопрос для самбистов?

— Это огромная проблема. Самбо не меньше, а я бы даже сказал, больше других страдает от этой проблемы еще и потому, что мы неолимпийский вид спорта. Чтобы служить в силовых структурах и сохранять тренировочный режим, самбист должен быть как минимум чемпионом Европы или призером ЧМ среди взрослых. Иначе будешь служить без привилегий и возможности продолжить регулярные тренировки. Но даже титулованным ребятам часто не хватает вакансий — приоритет отдается олимпийцам. Мы безвозвратно теряем потенциальных чемпионов именно в этот период. Оттого и вопросы о десятилетней засухе.

— Вы семь раз становились чемпионом мира в условиях тотального дефицита финансов, но обошли "звездную болезнь" стороной. В чем секрет?

— Видимо, сила воли у меня была крепче, чем у нынешнего поколения чемпионов, которые не могут повторить свой успех. Над моей головой никто не стоял, не заставлял соблюдать режим. Я сам ставил цель и знал: только усердный труд и тяжелые тренировки приведут к вершине. Тренер не всегда в курсе того, что ты делаешь вне зала. Здесь включается самоконтроль. Нужно уметь сжать волю в кулак и отказываться от соблазнов, отдаляющих от цели.

İdman.Biz
