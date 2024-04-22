В НХЛ установили безумный рекорд века! - ВИДЕО

«Виннипег» и «Колорадо» устроили голевую перестрелку, которую в Кубке Стэнли не видели 39 лет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», вслед за Восточной конференцией плей-офф НХЛ стартовал и на Западе, и сразу же матчем, который вошёл в историю лиги. «Виннипег» и «Колорадо» устроили настоящее голевое безумие и в результате установили рекорд века.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч

22 апреля 2024, понедельник.

Виннипег Джетс (Виннипег) - Колорадо Эвеланш (Денвер) - 7:6

0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5) 1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5) 2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5) 2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5) 2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5) 3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5) 4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5) 5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5) 6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4) 6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4) 7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5) 7:5 Макар – 52:24 (5x4) 7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5).

Начало было положено на седьмой минуте, когда форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин зашёл в зону хозяев с правого фланга и нанёс ювелирный бросок, с которым не смог справиться лучший вратарь регулярки Коннор Хеллебайк.

Второй русский гол в матче тоже не заставил себя ждать. На 12-й минуте Владислав Наместников наказал «лавин» за ошибку в своей зоне и погрузил в экстаз тысячи фанатов «Виннипега» как на трибунах, так и за пределами арены.

Эта шайба вывела «Джетс» вперёд, так как на гол Ничушкина быстро ответил Моррисси. Но голевое безумие только начиналось. Через три с небольшим минуты после шайбы Наместникова «Виннипег» вновь проигрывал! Причём шайбы Вуда и Маккиннона разделили лишь 18 секунд.

Однако не прошло и минуты, как хозяева отыгрались: оборона «лавин» забыла на пятачке Шайфли, и тот в третий раз огорчил Александра Георгиева. 3:3, шесть голов за неполных 16 минут – как вам такой плей-офф?

После такой перестрелки «Виннипег» сумел взять игру под свой контроль, прекратил пропускать, а во втором и начале третьего периода сделал ключевой рывок. Две классные шайбы забросил капитан «Джетс» Лаури, а особенно эффектным получился второй гол: форвард «Виннипега» «раздел» Маккиннона на пятачке, а потом забил при помощи рикошета от Георгиева.

На 46-й минуте Коннор реализовал удаление Ничушкина, казалось бы, поставив точку в матче, но «Колорадо» отказался сдаваться и в результате устроил нервотрёпку для фанатов «Виннипега». «Лавины» сами дважды реализовали лишнего, а за полминуты до сирены Миттельштадт в расстановке «шесть на пять» запихал шайбу в ворота Хеллебайка, сократив отставание в счёте до минимума.

Но «Колорадо» слишком много пропустил в этой игре, чтобы рассчитывать на камбэк. Победной оказалась вот эта шайба Коннора, в которой, как в миниатюре, отражена игра защиты «лавин» и голкипера Георгиева в этой встрече.

7:6 в матче, 1-0 в серии, «Виннипег» сделал первый шаг к полуфиналу конференции. Ну а 13 голов, забитые совместными усилиями команд, стали рекордным показателем а XXI веке. Вообще, за всю историю стартовых матчей серий Кубка Стэнли лишь два раза соперники на двоих забивали 13+ шайб, и в последний раз такое было аж в 1985 году.

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