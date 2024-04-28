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Леон Драйзайтль установил новый рекорд в плей-офф НХЛ

Хоккей
Новости
28 Апреля 2024 10:04
Леон Драйзайтль установил новый рекорд в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принял «Эдмонтон Ойлерз». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 20-м в гостевых матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. На покорение этой отметки форварду «нефтяников» хватило всего 26 матчей, что является новым рекордом для розыгрышей Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч

Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз - 1:6

0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5) 0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5) 0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4) 1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5) 1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5) 1:5 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 46:37 (5x3) 1:6 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 52:38 (5x3)

Драйзайтль затратил наименьшее количество матчей в истории североамериканской лиги, чтобы забить 20 голов на выезде за карьеру в плей-офф. Ранее это достижение принадлежало сразу двум хоккеистам - Кевин Стивенс и Берни Николлс уложились за 29 кубковых матчей на выезде.

İdman.biz

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