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Тренер хоккейной команды "Оджаг Спорт": "Оцениваю выступление команды на 5 c плюсом"

Хоккей
Новости
13 Мая 2025 15:05
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Тренер хоккейной команды "Оджаг Спорт": "Оцениваю выступление команды на 5 c плюсом"

«Я оцениваю выступление команды на 5 c плюсом, удалось добиться успешного результата».

Об этом İdman.biz заявил Александр Блинов, главный тренер хоккейной команды клуба «Оджаг Спорт», состоящей из игроков 2013-15 годов рождения.

Он оценил выступление команды на международном турнире Galaxy Cup в Дубае (ОАЭ), где были завоеваны бронзовые награды. Специалист рассказал, что турнир запомнился множеством позитивных моментов:

«Мы очень серьезно готовились к соревнованиям, понимали всю ответственность. Много работали на тренировках, как в техническом, так и в теоретическом плане. Хотя у нас было мало времени на подготовку, мы справились. Несмотря на то, что наша команда была самой молодой на турнире и многие игроки начали заниматься хоккеем всего 6-8 месяцев назад, мы завоевали бронзовые медали. Поскольку это были наши первые соревнования, главной целью было набраться игрового опыта, наладить игру и побороться с соперниками. Мы много играем на тренировках, но тренировки и соревнования - это совершенно разные вещи».

Блинов также озвучил свои будущие цели:

«Мы уже получили приглашения на соревнования из разных стран. Сейчас прорабатываем эти варианты. Самая главная цель - организовать членство сборной Азербайджана по хоккею в международной федерации и участвовать в международных соревнованиях, таких как чемпионат мира и Олимпиада. Мы понимаем, что это займет время, но таковы наши текущие цели».

Отметим, что наши хоккеисты дебютировали в турнире, в котором приняли участие шесть клубов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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