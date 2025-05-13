Хоккей для богатых: в Финляндии возмутились высокими ценами на билеты ЧМ-2025

Чемпионат мира по хоккею, который с 9 по 25 мая проходит в Швеции и Дании, вызвал волну критики со стороны известных финских хоккеистов и тренеров. Как передает İdman.biz, причина — высокие цены на билеты, которые делают турнир недоступным для многих болельщиков.

На открытие турнира в Стокгольме между Финляндией и Австрией пришло всего около 7 тысяч зрителей при вместимости арены более 13 тысяч. Следующая игра с Францией собрала менее 4 тысяч.

"Арена пуста, и это портит атмосферу", — заявило финское издание Iltalehti. А финский тренер Раймо Сумманен отметил: "Хоккей становится спортом для богатых. Финны обычно раскупали билеты, но сейчас это просто слишком дорого".

Экс-хоккеист Сами Капанен добавил: "Семья из четырёх человек тратит на матч 7–8 тысяч крон. Это ненормально". А Теро Лехтеря предложил делать билеты дешевле на малопосещаемые игры и раздавать их школьникам: "Не все матчи стоят своих денег, особенно если на трибунах — пустота".

Для сравнения: билет на матч Финляндии против Швеции стоил минимум 1305 шведских крон (около 134 долларов), а на игру со Словенией — 215 крон (22 доллара).

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