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Минимальная зарплата в НХЛ поднимется до $ 1 млн

Хоккей
Новости
12 Июля 2025 15:04
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Минимальная зарплата в НХЛ поднимется до $ 1 млн

Минимальная зарплата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поднимется до $ 1 млн в сезоне-2029/2030.

Как сообщает İdman.biz, увеличение прописано в обновлённом коллективном соглашении, которое будет действовать с 2026 по 2030 год. В предстоящем сезоне минимальная зарплата сохранится на прежнем уровне и составит $ 775 тыс.

Рост минимальной заработной платы в НХЛ:

2026/2027 – $ 850 тыс.;
2027/2028 – $ 900 тыс.,
2028/2029 — $ 950 тыс.;
2029/2030 — $ 1 млн.

Отмечается, что если у игроков в этих сезонах будут действовать ранее заключённые контракты с минимальной зарплатой, то её размер будет увеличен до действующего в конкретном сезоне минимума.

Кроме того, увеличится максимальный размер годовой зарплаты для игроков на контрактах новичка (без учёта бонусов за достижения). Сейчас максимум составляет $ 975 тыс. В 2026 году он возрастёт до $ 1 млн, а с 2027 года будет применяться формула – минимальная зарплата в НХЛ плюс $ 175 тыс. Таким образом, в сезоне-2029/2030 максимум составит 1,175 млн.

İdman.biz

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