19 Апреля 2024
RU

Стало известно возможное название нового клуба НХЛ

Хоккей
Новости
19 Апреля 2024 17:06
Стало известно возможное название нового клуба НХЛ

Стало известно, какое название может получить новый клуб НХЛ, сообщает Detroit Hockey. Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига официально объявила о создании новой франшизы в Юте.

Как передает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», сообщается, что во вторник в Ведомство по патентам и товарным знакам США были поданы заявки на товарные знаки на следующие названия: «Юта Близзард», «Юта Веном», «Юта Фьюри», ХК «Юта», Хоккейный клуб Юты.

У всех из них есть совпадающие регистрации доменов, которые были сделаны анонимно на прошлой неделе, и все регистрации доменов, за исключением Близзард, вероятнее всего, были сделаны одной и той же группой.

Ранее сообщалось, что совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризона Койотс» неактивной с правом её возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф "1-против-16" стало бы лучшим решением для НХЛ?
18 Апреля 00:17
Хоккей

Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф "1-против-16" стало бы лучшим решением для НХЛ?

История уже доказала его эффективность на практике
НХЛ не видела такого 33 года!
17 Апреля 19:10
Хоккей

НХЛ не видела такого 33 года!

"Вашингтон" вышел в плей-офф с разницей "-37"
Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ
16 Апреля 21:57
Хоккей

Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ

Догнать Кучерова в гонке бомбардиров не получится, но в гонке ассистентов Коннор, похоже, взял верх
Кросби повторил рекорд Овечкина и Гретцки
14 Апреля 12:05
Хоккей

Кросби повторил рекорд Овечкина и Гретцки

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Питтсбург Пингвинз" уступил "Бостон Брюинз" (4:6)
Всё ещё самый совершенный игрок НХЛ! - ВИДЕО
12 Апреля 19:43
Хоккей

Всё ещё самый совершенный игрок НХЛ! - ВИДЕО

Кросби выдал легендарный матч в самый нужный момент
Так в XXI веке не играл никто! - ВИДЕО
12 Апреля 18:20
Хоккей

Так в XXI веке не играл никто! - ВИДЕО

Мэттьюс снёс кучу рекордов и гонится за легендами прошлого

Самое читаемое

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО
17 Апреля 13:10
Гимнастика

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира
Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО
18 Апреля 06:31
Мировой футбол

Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО

Завершилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов: определились первые полуфиналисты - ВИДЕО
17 Апреля 06:19
Мировой футбол

Лига Чемпионов: определились первые полуфиналисты - ВИДЕО

Стартовали ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона
17 Апреля 23:48
Мировой футбол

Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона

Рассказываем о большой проблеме "красных"