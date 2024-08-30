Определяется соперник "Карабаха"

Продолжается международный турнир по женскому гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в рамках соревнований, организованных Федерацией гандбола Азербайджана, проводятся матчи III тура.

"Карабах", выступающий в группе B, одержал вторую победу подряд. Наш представитель обыграл клуб «Алатау Арулары» (Казахстан). "Карабах" вышел в полуфинал первым в группе с двумя победами. Второе место заняла сборная Узбекистана.

«Азерйол» и «Кюр» поборются за второе место в группе А. В этом матче команда-победитель встретится в полуфинале с "Карабахом". Казахстанский клуб «Астана» стал первым с двумя победами.

30 августа

Группа Б

«Карабах» (Азербайджан) – «Алатау Арулары» (Казахстан) – 35:31

Группа А

«Кюр» (Азербайджан) – «Азерйол» (Азербайджан)

Отметим, что полуфинальные матчи пройдут завтра.

İdman.biz