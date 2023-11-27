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Гимнастки клуба "Оджаг Спорт" завоевали 20 наград в Дубае - ФОТО

Гимнастика
Новости
27 Ноября 2023 09:03
Гимнастки клуба "Оджаг Спорт" завоевали 20 наград в Дубае - ФОТО

Гимнастки азербайджанского клуба «Оджаг Спорт» завоевали 15 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды на международном турнире «UAE Cup», прошедшем в Дубае.

Как сообщает İdman.biz, соревнование проходило в различных возрастных категориях. В зачете среди юных граций 2015 года рождения дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднилась Нилай Пюнханлы, ставшая первой в упражнении без предмета, а также с мячом. В активе Хазры Гасымлы также оказались две награды: серебро без предмета и бронза с булавами.

В первенстве среди спортсменок 2014 г.р золотой дубль оформила Наргиз Алиева – композиция без предмета и с булавами.

В состязаниях между гимнастками 2013 г.р. три высшие награды завоевала Айлин Юсифли – без предмета, с мячом и булавами. Хадиджа Эйнуллаева отличалась дважды, взяв золото без предмета и бронзу с булавами. Селин Юсифова стала первой с мячом и без предмета, а Лейла Азагова выиграла также в последнем виде.

В зачете среди спортсменок 2011 г.р. Мая Казачук завоевала три награды, взяв первое место с обручем и булавами и серебо с мячом. У Рои Атакишиевой победа с булавами и вторая строчка с мячом.

В соревновании групповых команд коллектив, составленная из девочек 2013-2015 г.р. завеовала высшую награду в упражнеии со скакалками. Свое мастерство показали Айлин Юсифли, Селин Юсифова, Лейла Азагова, Хадиджа Эйнуллаева и Наргиз Алиева.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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