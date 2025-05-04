Азербайджанская группа завоевала две бронзы в последний день Кубка Европы

Юниорская команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала две бронзовые награды в последний день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как передаёт İdman.biz, в финале с пятью обручами коллектив в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу выиграл бронзу сразу в двух финалах — с пятью обручами, а также с пятью парами булав.

В активе хозяек турнира — пять наград. Ранее на пьедестал почёта дважды поднималась команда в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой. Гимнастки завоевали золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а также бронзу в многоборье. Кроме того, юниорка Шамс Агагусейнова стала третьей в упражнении с лентой.

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