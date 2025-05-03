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Третий день Кубка Европы в Баку: юниорки начинают, Cross Battle у групп

Гимнастика
Новости
3 Мая 2025 09:07
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Третий день Кубка Европы в Баку: юниорки начинают, Cross Battle у групп

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, откроют третий день юниорские групповые команды, которые определят сильнейших в многоборье. Наша команда в составе Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Илаха Бахадырова, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу исполнит композиции с пятью обручами и пятью парами булав.

Затем в борьбу вступят юриорки-индивидуалки. Они будут оспаривать места в финале с обручем, мячом, булавами и лентой. Хозяйки ковра будут представлены Шамс Агагусейновой и Азадой Атакишиевой.

По результатам выступлений групп и личниц определятся призеры командного первенства.
В вечерней части программы состоится Cross Battle в многоборье у сеньорских групповых команд. Наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой в плей-офф проведет встречу с Эстонией.

Отметим, что накануне наша группа завоевала золотую награду в упражнении с тремя мячами и двумя обручами.

İdman.biz

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