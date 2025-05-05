София Раффаэли: "Победа в Баку поможет мне перед чемпионатом Европы"

«Я счастлива победе в Баку. Она поможет мне выступать все лучше и лучше, чтобы показать себя во всей красе на чемпионате Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила итальянская гимнастка София Раффаэли, выигравшая Кубок Европы в столице Азербайджана.

Бронзовая призерка Олимпиады примерила золото по итогам Cross Battle, в финале которого она обошла Лолу Джураеву из Узбекистана.

«Я чувствую себя очень хорошо, потому что я сделала четыре упражнения лучше, чем в квалификации. Это важный шаг к чемпионату Европы», - заявила Раффаэли.

Также она рассказала о времени, проведенном после Олимпиады.

«Моя жизнь не изменилась. Через неделю после Летних Игр я вернулась в зал и очень счастлива продолжать заниматься художественной гимнастикой, делать новые программы, новые упражнения. Я та же спортсменка, что и в прошлом году... та же София!», - призналась Раффаэли.

Отметим, что для итальянки это вторая победа в Баку в этом году. Ранее она стала первой в многоборье на Кубке мира на Национальной арене гимнастике.

İdman.biz