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Итальянки выиграли наибольшее количество наград в Баку

Гимнастика
Новости
5 Мая 2025 11:39
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Итальянки выиграли наибольшее количество наград в Баку

Итальянские гимнастки выиграли наибольшее количество наград на Кубке Европы в Баку.

Как передает İdman.biz, в индивидуальном зачете спортсменки завоевали пять медалей. София Раффаэли победила в Cross Battle и в упражнении с мячом, а Тара Драгаш примерила серебро с булавами и лентой, а также бронзу с обручем.

Групповая команда Италии стала победительницей в упражнении с пятью лентами.

Отметим, что команда Азербайджана завоевала пять наград на домашнем Кубке Европы.

На пьедестал почёта дважды поднималась команда в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой. Гимнастки завоевали золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а также бронзу в многоборье. Кроме того, юниорка Шамс Агагусейнова стала третьей в упражнении с лентой.

Отличилась и юниорская группа: коллектив в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу выиграл бронзу сразу в двух финалах - с пятью обручами, а также с пятью парами булав.

İdman.biz

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