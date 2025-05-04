4 Мая 2025
RU

Агагусейнова выиграла бронзу на Кубке Европы

Гимнастика
Новости
4 Мая 2025 13:10
55
Агагусейнова выиграла бронзу на Кубке Европы

Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова отличилась на Кубке Европы, проходившем в Баку.

Как передаёт İdman.biz, в соревнованиях среди юниорок она завоевала бронзовую медаль в финале упражнения с лентой. За своё выступление Шамс получила оценку 24.400.

Победу в этом виде одержала украинка Любовь Горащенко, а серебро досталось Ксении Жыжых из Польши.

В активе сборной Азербайджана уже три медали. Ранее на пьедестал почёта дважды поднималась команда в групповом упражнении в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой. Девушки завоевали золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а также бронзу в многоборье.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская группа завоевала две бронзы в последний день Кубка Европы
14:39
Гимнастика

Азербайджанская группа завоевала две бронзы в последний день Кубка Европы

Юниорки принесли сборной Азербайджана новые награды на домашнем турнире
Азербайджанская группа выиграла бронзу Кубка Европы - ОБНОВЛЕНО
3 Мая 19:41
Гимнастика

Азербайджанская группа выиграла бронзу Кубка Европы - ОБНОВЛЕНО

Победу в абсолютном первенстве одержала команда Болгарии
Ляман Алимурадова: "Стать первыми и услышать гимн Азербайджана — это невероятное чувство"
2 Мая 18:56
Гимнастика

Ляман Алимурадова: "Стать первыми и услышать гимн Азербайджана — это невероятное чувство"

Сборная Азербайджана по групповым упражнениям завоевала золото на Кубке Европы

Азербайджан против Эстонии на Кубке Европы
2 Мая 17:45
Гимнастика

Азербайджан против Эстонии на Кубке Европы

Другие пары составили Болгария - Украина и Италия - Грузия
Азербайджанская группа победила на домашнем Кубке Европы
2 Мая 17:04
Гимнастика

Азербайджанская группа победила на домашнем Кубке Европы

Второе место заняла Украина, а бронза у итальянок
Сеидзаде встретится с Онофрийчук в 1/8 финала Кубка Европы
2 Мая 16:48
Гимнастика

Сеидзаде встретится с Онофрийчук в 1/8 финала Кубка Европы

Пары 1/8 составили гимнастки в соответствии с занятыми местами в квалификации

Самое читаемое

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 Мая 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Титулованный азербайджанский дзюдоист рассказал о своем возвращении после восьмимесячной паузы и перипетиях первенства континента
"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО
2 Мая 22:07
Азербайджанский футбол

"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

«Красные волки» одержали разгромную победу в историческом матче
Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
2 Мая 01:03
Мировой футбол

Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В рамках первых игр прошли два матча
Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
2 Мая 17:40
Дзюдо

Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

На соревнованиях выступают дзюдоисты из 27-ми стран