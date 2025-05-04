Агагусейнова выиграла бронзу на Кубке Европы

Азербайджанская гимнастка Шамс Агагусейнова отличилась на Кубке Европы, проходившем в Баку.

Как передаёт İdman.biz, в соревнованиях среди юниорок она завоевала бронзовую медаль в финале упражнения с лентой. За своё выступление Шамс получила оценку 24.400.

Победу в этом виде одержала украинка Любовь Горащенко, а серебро досталось Ксении Жыжых из Польши.

В активе сборной Азербайджана уже три медали. Ранее на пьедестал почёта дважды поднималась команда в групповом упражнении в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой. Девушки завоевали золото в упражнении с тремя мячами и двумя обручами, а также бронзу в многоборье.

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