Гимнасты из Болгарии и Украины победили в Баку

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку продолжается первый день финалов.

Как сообщает İdman.biz, были разыграны медали в опорном прыжке у женщин и на параллельных бручьях у мужчин.

В первом виде золотую медаль завоевала Валентина Георгиева. Болгарка стала первой и в квалификации, завершив Кубок мира золотой наградой. Серебро у Чанг-Ок Ан (Северная Корея), а тройку замкнула представительница Панамы Карла Навас.

У мужчин на параллельных брусьях победу отпраздновал украинец Илья Ковтун, на второс месте оказался Жингюань Жоу, а бронза в активе Анхеля Барахаса (Колумбия).

Отметим, что Кубок мира является этапом олимпийской квалификации и на нем спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. Лучшие два спортсмена на каждом снаряде по итогам всей серии получат лицензии в Париж.

Ниджат Закиев

İdman.biz