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Яркие моменты и награждения чемпионата страны по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО

Гимнастика
Новости
10 Декабря 2023 20:14
Яркие моменты и награждения чемпионата страны по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО

Сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики прошел 7-й чемпионат Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте и 19-м чемпионат страны и первенство столицы по тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, в нем выступили 99 гимнастов. 70 участников были представлены в батутной гимнастике, а 29 спортсменов состязались на акробатической дорожке.

На последнем в этом году внутреннем соревновании национальной федерации гимнастики выступили атлеты из клуба «Оджаг Спорт», Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба «Нефтчи» и 13-й школы олимпийского резерва.

Чемпионат прошел во всех возрастных категориях.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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