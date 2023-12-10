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Серебряная призер Всемирных соревнований: "Прыжки на батуте заряжают адреналином"

Гимнастика
Новости
10 Декабря 2023 14:11
Серебряная призер Всемирных соревнований: "Прыжки на батуте заряжают адреналином"

«Я получаю удовольствие от выступления на соревнованиях, испытываешь адреналин».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила гимнастка юниорской сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Аян Шабанова, участвующая на чемпионате страны и первенстве Баку, который проходит во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики.

Она подчеркнула, что в этом году вместе с Сабиной Гусейновой выиграла серебряную медаль в синхронных упражнениях на Всемирных Играх возрастных групп в Бирмингеме. «В синхроне у нас получается лучше. Если в индивидуальной программе где-то недостает элементов сложности, то в дуэте дела обстоят намного лучше. Но мы, конечно же, продолжаем работать над собой. Главное - прислушиваться к совету тренера», - подчеркнула Шабанова.

Она добавила, что пришла в прыжки на батуте из художественной гимнастики. «Я просто влюбилась в батутную гимнастику. Занимаюсь ей пять лет и не испытываю никакого страха, когда выхожу на батут. Наоборот, хочется прыгать лучше и лучше», - заметила Шабанова.

Она также рассказала о том, что хорошо подготовилась к чемпионату Азербайджана и рассчитывает побороться за победу. «В следующем году нас ждет чемпионат Европы, на котором бы хотелось развить успех, достигнутый в этом сезоне», - заключила Шабанова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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