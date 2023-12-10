Алексей Караташев: "Меня вдохновляет успех Михаила Малкина и нашей золотой сборной на чемпионате мира"

«В этом году я добился неплохих результатов». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил гимнаст юниорской сборной Азербайджана по тамблингу Алексей Караташев, выигравший бронзовую награду на проходящем сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики чемпионате страны.

Комментируя свое выступление в национальном первенстве, спортсмен отметил, что не смог должным образом подготовиться к соревнованию из-за травмы спины, поэтому итоговым местом недоволен. Что касается международных стартов, то они сложились для Караташева достаточно продуктивно. «Я победил на турнире в Польше, затем мы заняли в команде второе место на соревновании в Португалии, а во второй половине сезона мне удалось завоевать бронзу на Всемирных соревнованиях возрастных групп в Бирмингеме, которые в этом году носили статус юниорского чемпионата мира. Поэтому сезон сложился удачно. В следующем году основным стартом будет чемпионат Европы», - подчеркнул Караташев.

Следует отметить, что в 2019 году он одержал победу на Всемирных соревнованиях в Токио и за этот год добился успехов уже в другой возрастной категории: «С точки зрения конкуренции ничего не изменилось. Большинство моих соперников – это те спортсмены, с которыми я раньше выступал. Но, конечно же, сейчас опыта больших турниров прибавилось, выступаешь более уверенно. В тамблинге нужна сила и техника. Меня вдохновляет успех чемпиона мира Михаила Малкина и нашей золотой сборной. Это дает стимул работать еще больше и однажды самому оказаться на мировом пьедестале», - заключил Караташев.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz