9 Декабря 2023
RU

Гала-шоу "Пламя костра" на Национальной арене гимнастики

Гимнастика
Новости
9 Декабря 2023 18:09
Гала-шоу "Пламя костра" на Национальной арене гимнастики

Гала-шоу «Пламя костра», посвященное десятилетию клуба «Оджаг Спорт», состоялось на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было иницировано клубом «Оджаг Спор» при поддержке Федерации гимнастики Азербайджана. В представлении приняли участие юные спортсмены и ведушие гимнасты страны, выступившие с интересными номерами, в которых была обыграна тема пламени. Были представлены практически все виды – художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, тамблинг, акробатика, аэробика и другие.

На сегодняшний день в клубе занимаются 800 спортсменов различных возрастов, а секции клуба есть в ряде регионов страны.

Открыла программу победительница и трехкратный бронзовый призер Special Olympics в Берлине Мехрибан Тагиева и участник этого турнира Фарид Оджиев. А затем началась красочная программа с участием гимнастов, где яркие композиции сменяли друг друга. В представлении приняла участие и исполняющая обязанности председателя правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова, продемонстрировавшая свое мастерство.

Зрители проводили участников действа бурными овациями.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

99 гимнастов выступят в заключительном в этом году чемпионате страны
12:34
Гимнастика

99 гимнастов выступят в заключительном в этом году чемпионате страны

Соревнования пройдут 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики
Контрольная тренировка сборной Азербайджана - ФОТО
8 Декабря 21:53
Гимнастика

Контрольная тренировка сборной Азербайджана - ФОТО

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике провела контрольную тренировку в преддверии подготовки к новому сезону
Церемония открытия турнира по спортивной гимнастике "Кубок ректора" - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 Декабря 15:57
Гимнастика

Церемония открытия турнира по спортивной гимнастике "Кубок ректора" - ФОТОРЕПОРТАЖ

7 декабря состоялась церемония открытие турнира по спортивной гимнастике "Кубок ректора", посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Новая серия Кубков мира по паркуру будут включать два этапа
7 Декабря 15:02
Гимнастика

Новая серия Кубков мира по паркуру будут включать два этапа

Международная Федерация гимнастики подвела итоги сезона в паркуре
Индонезийский тренер: "Подготовка в Баку поможет спортсменам усложнить свою программу" - ФОТО
7 Декабря 11:26
Гимнастика

Индонезийский тренер: "Подготовка в Баку поможет спортсменам усложнить свою программу" - ФОТО

"Азербайджанские гимнасты и тренера оказывают нам всестороннюю помощь, все очень дружны"
"Тренировочный процесс в Баку отличается от того, к которому гимнастки привыкли в Индонезии" - ФОТО
7 Декабря 10:59
Гимнастика

"Тренировочный процесс в Баку отличается от того, к которому гимнастки привыкли в Индонезии" - ФОТО

"Возможно, когда-нибудь они будут участвовать в соревнованиях мирового уровня"

Самое читаемое

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Азербайджанский футболист ведет переговоры с турецкими и румынскими клубами
7 Декабря 16:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист ведет переговоры с турецкими и румынскими клубами

"У нас были переговоры"
FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"
7 Декабря 17:33
Формула 1

FIA возьмет под контроль сотрудничество команд в "Формуле-1"

Международная Федерация автоспорта (FIA), проводящая Генеральную Ассамблею в Баку, выпустит новые инструкции, призванные укрепят контроль над сотрудничеством команд "Формулы-1"
"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана