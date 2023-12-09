Гала-шоу "Пламя костра" на Национальной арене гимнастики

Гала-шоу «Пламя костра», посвященное десятилетию клуба «Оджаг Спорт», состоялось на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было иницировано клубом «Оджаг Спор» при поддержке Федерации гимнастики Азербайджана. В представлении приняли участие юные спортсмены и ведушие гимнасты страны, выступившие с интересными номерами, в которых была обыграна тема пламени. Были представлены практически все виды – художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, тамблинг, акробатика, аэробика и другие.

На сегодняшний день в клубе занимаются 800 спортсменов различных возрастов, а секции клуба есть в ряде регионов страны.

Открыла программу победительница и трехкратный бронзовый призер Special Olympics в Берлине Мехрибан Тагиева и участник этого турнира Фарид Оджиев. А затем началась красочная программа с участием гимнастов, где яркие композиции сменяли друг друга. В представлении приняла участие и исполняющая обязанности председателя правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова, продемонстрировавшая свое мастерство.

Зрители проводили участников действа бурными овациями.

Ниджат Закиев

İdman.biz