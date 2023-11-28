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Сборная Азербайджана проиграла со счетом 1:5

Футзал
Новости
28 Ноября 2023 22:04
Сборная Азербайджана проиграла со счетом 1:5

Сборная Азербайджана по футзалу среди юношей до 19 лет провела очередную игру на международном турнире, организованном в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

İdman.biz сообщает, что наша команда сыграла с Марокко.

В матче, прошедшем в Бакинском Дворце спорта, соперник нашей сборной одержал победу со счетом 5:1. Марокканцы в первом тайме забили 3 безответных мяча в ворота нашей сборной. Африканцы, игравшие лучше даже после перерыва, одержали победу со счетом 5:1. Единственный гол нашей сборной Мирза Амиров забил с пенальти. После этого поражения сборная Азербайджана досрочно завершила турнир.

28 ноября
Азербайджан – Марокко – 1:5

İdman.biz

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