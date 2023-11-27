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Главный тренер сборной: "Ошибки выявляются в напряженных играх"

Футзал
Новости
27 Ноября 2023 11:54
Главный тренер сборной: "Ошибки выявляются в напряженных играх"

"Такие игры очень важны для получения опыта юными футзалистами. Подобные турниры следует устраивать часто". Как сообщает İdman.biz, что об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу (U-19) Ильгар Асланов, комментируя поражение от Беларуси на международном турнире, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Специалист отметил, что с этим соперником они также встречались в Минске в августе и проиграли со счетом 1:7: «На этот раз мы заменили вратаря на полевого игрока, когда ближе к концу счет был 2:1 в пользу соперника. К сожалению, наша внезапная ошибка привела к голу, и мы проиграли - 1:3. Несмотря на это, в команде растет веренность в себе, и мы видим что она делают шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой. Конечно, были моменты, когда я был недоволен. В частности, мы допустили технические и мелкие ошибки, которые необходимо устранить. Они обнаруживаются в напряженных матчах».

По словам Асланова, некоторые из наших футболистов смотрятся более уверенно, что связано с повышением опыта: “Впереди у нас игра со сборной Марокко. Это более сильный соперник. Посмотрев их матчи, сделаем определенные выводы. Такие турниры очень важны для обретения опыта, выявления тех моментов, в которых игроки «хромают» по сравнению со своими сверстниками”.

Следует отметить, что в рамках турнира наша сборная завтра встретится с Марокко. Встреча, которая пройдет в Бакинском Дворце спорта, начнется в 17:00.

İdman.biz

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