Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сборная Азербайджана по футзалу завершила борьбу за попадание на ЕВРО-2026.

İdman.biz сообщает, что наша команда не прошла отборочный этап.

Команда Виталия Борисова, набравшая всего два очка в шести матчах, заняла последнее место в одной группе с Хорватией, а также Швецией и Грецией, которые не считаются футзальными странами. Наша сборная завершила цикл без побед.

Сборная Азербайджана, выходившая в финальную стадию шесть раз подряд, прервала свою серию еще до окончания цикла. Наша команда потеряла шансы на выход в финал задолго до финиша. На этом завершилась серия, начатая на ЕВРО-2010, где мы вышли в полуфинал.

Наша команда, участвовавшая во всех континентальных чемпионатах с ЕВРО-1996, в седьмой раз из 13 попыток не смогла пройти отборочный этап. Однако в пяти из шести предыдущих неудачных циклов была как минимум одна победа.

Сборная Азербайджана лишь однажды завершила отборочный цикл без побед - на ЕВРО-1999. Тогда этап без поражений завершился двумя ничьими и равной разницей забитых и пропущенных мячей.

Правда, в первом испытании - ЕВРО-1996 - епе и теперь, было четыре поражения, а разница мячей была ещё хуже. Но тогда была утешительная победа, и наша команда не смогла добиться такого успеха в этот раз.

Год Этап И В Н П Голы О 1996 Отборочный 5 1 0 4 12-25 3 1999 Отборочный 2 0 2 0 4-4 2 2001 Отборочный 3 1 1 1 12-8 4 2003 Отборочный 3 1 0 2 5-9 3 2005 Отборочный 3 1 0 2 8-10 3 2007 Отборочный 3 1 2 0 17-12 5 2010 Отборочный 3 2 1 0 12-7 7 Финал 5 2 2 1 18-13 8 2012 Отборочный 3 2 0 1 13-13 6 Финал 2 0 0 2 9-13 0 2014 Отборочный 3 3 0 0 11-3 9 Финал 2 1 0 1 7-13 3 2016 Отборочный 3 2 0 1 16-6 6 Плей-офф 2 1 1 0 4-2 4 Финал 3 1 0 2 8-14 3 2018 Отборочный 3 3 0 0 16-5 9 Финал 3 1 0 2 6-12 3 2022 Отборочный 6 5 1 0 22-6 16 Финал 3 1 1 1 8-7 4 2026 Отборочный 6 0 2 4 13-24 2

Вугар Хейруллаев

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