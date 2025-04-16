16 Апреля 2025
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Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Футзал
Новости
16 Апреля 2025 10:44
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Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сборная Азербайджана по футзалу завершила борьбу за попадание на ЕВРО-2026.

İdman.biz сообщает, что наша команда не прошла отборочный этап.

Команда Виталия Борисова, набравшая всего два очка в шести матчах, заняла последнее место в одной группе с Хорватией, а также Швецией и Грецией, которые не считаются футзальными странами. Наша сборная завершила цикл без побед.

Сборная Азербайджана, выходившая в финальную стадию шесть раз подряд, прервала свою серию еще до окончания цикла. Наша команда потеряла шансы на выход в финал задолго до финиша. На этом завершилась серия, начатая на ЕВРО-2010, где мы вышли в полуфинал.

Наша команда, участвовавшая во всех континентальных чемпионатах с ЕВРО-1996, в седьмой раз из 13 попыток не смогла пройти отборочный этап. Однако в пяти из шести предыдущих неудачных циклов была как минимум одна победа.

Сборная Азербайджана лишь однажды завершила отборочный цикл без побед - на ЕВРО-1999. Тогда этап без поражений завершился двумя ничьими и равной разницей забитых и пропущенных мячей.

Правда, в первом испытании - ЕВРО-1996 - епе и теперь, было четыре поражения, а разница мячей была ещё хуже. Но тогда была утешительная победа, и наша команда не смогла добиться такого успеха в этот раз.

Год

Этап

И

В

Н

П

Голы

О

1996

Отборочный

5

1

0

4

12-25

3

1999

Отборочный

2

0

2

0

4-4

2

2001

Отборочный

3

1

1

1

12-8

4

2003

Отборочный

3

1

0

2

5-9

3

2005

Отборочный

3

1

0

2

8-10

3

2007

Отборочный

3

1

2

0

17-12

5

2010

Отборочный

3

2

1

0

12-7

7

Финал

5

2

2

1

18-13

8

2012

Отборочный

3

2

0

1

13-13

6

Финал

2

0

0

2

9-13

0

2014

Отборочный

3

3

0

0

11-3

9

Финал

2

1

0

1

7-13

3

2016

Отборочный

3

2

0

1

16-6

6

Плей-офф

2

1

1

0

4-2

4

Финал

3

1

0

2

8-14

3

2018

Отборочный

3

3

0

0

16-5

9

Финал

3

1

0

2

6-12

3

2022

Отборочный

6

5

1

0

22-6

16

Финал

3

1

1

1

8-7

4

2026

Отборочный

6

0

2

4

13-24

2

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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