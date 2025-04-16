Самый катастрофический цикл в истории сборной Азербайджана - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сборная Азербайджана по футзалу завершила борьбу за попадание на ЕВРО-2026.
İdman.biz сообщает, что наша команда не прошла отборочный этап.
Команда Виталия Борисова, набравшая всего два очка в шести матчах, заняла последнее место в одной группе с Хорватией, а также Швецией и Грецией, которые не считаются футзальными странами. Наша сборная завершила цикл без побед.
Сборная Азербайджана, выходившая в финальную стадию шесть раз подряд, прервала свою серию еще до окончания цикла. Наша команда потеряла шансы на выход в финал задолго до финиша. На этом завершилась серия, начатая на ЕВРО-2010, где мы вышли в полуфинал.
Наша команда, участвовавшая во всех континентальных чемпионатах с ЕВРО-1996, в седьмой раз из 13 попыток не смогла пройти отборочный этап. Однако в пяти из шести предыдущих неудачных циклов была как минимум одна победа.
Сборная Азербайджана лишь однажды завершила отборочный цикл без побед - на ЕВРО-1999. Тогда этап без поражений завершился двумя ничьими и равной разницей забитых и пропущенных мячей.
Правда, в первом испытании - ЕВРО-1996 - епе и теперь, было четыре поражения, а разница мячей была ещё хуже. Но тогда была утешительная победа, и наша команда не смогла добиться такого успеха в этот раз.
|
Год
|
Этап
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
О
|
1996
|
Отборочный
|
5
|
1
|
0
|
4
|
12-25
|
3
|
1999
|
Отборочный
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4-4
|
2
|
2001
|
Отборочный
|
3
|
1
|
1
|
1
|
12-8
|
4
|
2003
|
Отборочный
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-9
|
3
|
2005
|
Отборочный
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8-10
|
3
|
2007
|
Отборочный
|
3
|
1
|
2
|
0
|
17-12
|
5
|
2010
|
Отборочный
|
3
|
2
|
1
|
0
|
12-7
|
7
|
Финал
|
5
|
2
|
2
|
1
|
18-13
|
8
|
2012
|
Отборочный
|
3
|
2
|
0
|
1
|
13-13
|
6
|
Финал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
9-13
|
0
|
2014
|
Отборочный
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-3
|
9
|
Финал
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7-13
|
3
|
2016
|
Отборочный
|
3
|
2
|
0
|
1
|
16-6
|
6
|
Плей-офф
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
Финал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8-14
|
3
|
2018
|
Отборочный
|
3
|
3
|
0
|
0
|
16-5
|
9
|
Финал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-12
|
3
|
2022
|
Отборочный
|
6
|
5
|
1
|
0
|
22-6
|
16
|
Финал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8-7
|
4
|
2026
|
Отборочный
|
6
|
0
|
2
|
4
|
13-24
|
2
Вугар Хейруллаев
İdman.biz