Бывший главный тренер сборной по футзалу: "Я бы хотел снова поработать в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с Жозе Алесио, бывшим главным тренером сборной Азербайджана по футзалу и команды «Араз-Нахчыван».

- Какими вам запомнились дни, проведенные в Азербайджане?

- У меня много приятных воспоминаний об Азербайджане. Я всегда говорю, что Азербайджан - моя вторая родина после Бразилии, страна, которая меня приняла. Здесь началась моя тренерская карьера. Я приобрел хороших друзей и установил достижения, которые останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Даже сейчас я чувствую себя азербайджанцем.

- Какое событие в нашей стране вам запомнилось больше всего?

- Памятных событий много. Но особенно могу отметить наше четвертое место на чемпионате Европы 2009 года. Несомненно, этот результат оставил свой след в истории. Матч против Португалии завершился вничью со счетом 3:3 в основное время. Мы проиграли только в серии пенальти. У нас был шанс выйти в финал. Это беспрецедентное событие в истории азербайджанского футзала.

- Интересно, в чем секрет вашего успеха в сборной?

- Этот успех в первый год стал возможен благодаря большой поддержке, которую я получил от руководства федерации и футзалистов, которые верили в проект и мою работу, поддерживали меня в трудные времена и всегда создавали условия для того, чтобы мы могли хорошо работать. Я всегда говорю о важности игроков в командных видах спорта. Игроки в футзал должны нести ответственность за результаты и задания, данные тренером.

- Вы долгое время работали в Азербайджане. Какие приятные впечатления оставила в вашей памяти наша страна?

- Я работал в Азербайджане тринадцать лет. В Баку чувствовал себя как дома. Я всегда буду благодарен за заботу, оказанную моей семье.

- Поддерживаете ли вы связь с друзьями в Азербайджане?

- Мы нечасто поддерживаем связь, потому что у нас много работы. Но есть люди, с которыми я общаюсь всякий раз, когда появляется возможность. Я не хочу называть имен. Потому что не смогу написать здесь все их имена (смеется).

- В настоящее время вы продолжаете свою деятельность в качестве главного тренера клуба «Ордабасы» в Казахстане. Как бы вы сравнили казахстанский и азербайджанский футзал?

- Казахстанский футзал на данный момент лидирует. У них очень конкурентный чемпионат. На национальном и клубном уровнях есть команды, состоящие из более молодых возрастных групп, и именно поэтому они в последнее время добиваются отличных результатов.

- Хотели бы вы снова вернуться в Азербайджан?

- Если меня когда-нибудь пригласит федерация, я бы с удовольствием вернулся. Потому что это всегда было моей целью. Моя мечта - всегда видеть азербайджанский футзал на самом высоком уровне.

- В настоящее время легионеры не выступают за сборную Азербайджана. Результаты национальной сборной не столь хороши по сравнению с предыдущими годами. Некоторые связывают это с отсутствием в составе бразильских игроков. Каково ваше отношение к этому вопросу?

- Я смотрю игры национальной сборной. Знаю, что бразильцев больше нет. Ожидалось, что это произойдет в какой-то момент. На мой взгляд, такие результаты обусловлены ослаблением лиги. В клубах очень мало молодых игроков. Но я верю, что у руководства федерации есть свой план, и оно вновь вернет азербайджанский футзал на высокие места.

- Что вы можете сказать о своей бывшей команде «Араз-Нахчыван»?

- «Араз Нахчыван» - самый титулованный клуб в азербайджанском футзале с многолетней историей. Он добился большого успеха в Европе. Не стоит забывать, что команда дважды занимала третье место в Лиге чемпионов.

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