15 Апреля 2025
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Cборная Азербайджана против лидера

Футзал
Новости
15 Апреля 2025 10:45
10
Cборная Азербайджана против лидера

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда проведет последнюю игру в рамках основного этапа чемпионата Европы.

Команда Виталия Борисова, являющаяся аутсайдером пятой группы, встретится с Хорватией. Наша сборная надеется на сенсацию в матче с соперником, занимающим первое место, жаждет своей первой победы. Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта.

Отметим, что в другом матче группового этапа Греция встретится со Швецией.

Основной этап чемпионата Европы
Пятая группа, шестой тур
15 апреля

20:00 Азербайджан – Хорватия
Судьи: Янгос Янгу, Николас Николау, Теохарис Теохарус (весь Кипр)
Бакинский Дворец Спорта

1

Хорватия

5

5

0

0

25-6

15

2

Греция

5

2

1

2

9-12

7

3

Швеция

5

1

1

3

12-19

4

4

Азербайджан

5

0

2

3

12-20

2

İdman.biz

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