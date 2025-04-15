Cборная Азербайджана против лидера

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда проведет последнюю игру в рамках основного этапа чемпионата Европы.

Команда Виталия Борисова, являющаяся аутсайдером пятой группы, встретится с Хорватией. Наша сборная надеется на сенсацию в матче с соперником, занимающим первое место, жаждет своей первой победы. Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта.

Отметим, что в другом матче группового этапа Греция встретится со Швецией.

Основной этап чемпионата Европы

Пятая группа, шестой тур

15 апреля

20:00 Азербайджан – Хорватия

Судьи: Янгос Янгу, Николас Николау, Теохарис Теохарус (весь Кипр)

Бакинский Дворец Спорта

1 Хорватия 5 5 0 0 25-6 15 2 Греция 5 2 1 2 9-12 7 3 Швеция 5 1 1 3 12-19 4 4 Азербайджан 5 0 2 3 12-20 2

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