Cборная Азербайджана против лидера

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда проведет последнюю игру в рамках основного этапа чемпионата Европы.
Команда Виталия Борисова, являющаяся аутсайдером пятой группы, встретится с Хорватией. Наша сборная надеется на сенсацию в матче с соперником, занимающим первое место, жаждет своей первой победы. Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта.
Отметим, что в другом матче группового этапа Греция встретится со Швецией.
Основной этап чемпионата Европы
Пятая группа, шестой тур
15 апреля
20:00 Азербайджан – Хорватия
Судьи: Янгос Янгу, Николас Николау, Теохарис Теохарус (весь Кипр)
Бакинский Дворец Спорта
|
1
|
Хорватия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
25-6
|
15
|
2
|
Греция
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-12
|
7
|
3
|
Швеция
|
5
|
1
|
1
|
3
|
12-19
|
4
|
4
|
Азербайджан
|
5
|
0
|
2
|
3
|
12-20
|
2
İdman.biz