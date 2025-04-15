Тренер сборной Азербайджана: “Многие играли на обезболивающих”

Сборная Азербайджана по футзалу завершила выступление в отборочном раунде ЕВРО-2026 поражением от Хорватии со счетом 1:4.

После встречи главный тренер национальной команды Виталий Борисов подвел итоги матча на пресс-конференции, передает İdman.biz.

«Мы сыграли против очень сильного соперника. Хорватия выиграла все шесть матчей группы и заслуженно вышла в финальную часть чемпионата Европы с максимальным количеством очков», — отметил наставник.

По словам Борисова, несмотря на итоговый счет, команда проявила характер:

«Сегодня ребята выглядели достойно. Обычно во втором тайме мы теряли игру, но в этот раз продолжали бороться до конца. Многие игроки были травмированы и вышли на площадку, приняв обезболивающее, но это никак не повлияло на их самоотдачу».

Тренер также прокомментировал ситуацию с вратарем Ровшаном Гусейнли:

«Мы уже все сказали по этому поводу. Он был отстранен от текущего сбора, но двери в сборную для него остаются открытыми. Ни один из пропущенных мячей сегодня не был следствием его ошибки».

Сборная Азербайджана завершила групповой этап квалификации на последнем месте, набрав два очка.

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