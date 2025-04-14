В Шамахы состоялся турнир при поддержке УЕФА - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе Шамахы прошел турнир «Футзальный кубок среди девочек (U-14)», организованный АФФА при поддержке УЕФА. В соревнованиях приняли участие 8 команд, разделенных на две группы, передает İdman.biz.

Победителем стала команда средней школы №2 села Гейляр. Второе и третье места заняли школы №3 и №1 города Шамахы соответственно. Индивидуальные награды получили Нигяр Мехалиева (лучший бомбардир), Айсель Гасымова (лучший игрок) и Айшен Рагимли (лучший вратарь).

Цель турнира — привлечение юных футболисток в лигу U-15 и сборные младших возрастов. Все участники были обеспечены экипировкой и спортивным инвентарем от АФФА и УЕФА.

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