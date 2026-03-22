Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу

Сборная Азербайджана по футзалу объявила состав на учебно-тренировочный сбор в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды пройдет с 23 по 26 марта, в нее приглашены 18 футзалистов.

Вратари: Ровшан Гусейнли ("Араз-Нахчыван"), Джавад Мамедов (Baku Fire).

Полевые игроки: Тофик Алиев, Нихад Исмайылов, Эмиль Гасанзаде (все - "Нефтчи ИК"), Адалят Алекберов, Улви Алиев (оба - "Араз-Нахчыван"), Эльдар Зейналов, Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Фарид Аббасов, Кенан Манафов, Новруз Казыxанов, Нурлан Мамедов, Мурад Гулузаде, Мухаммед Аббасов, Гасанали Рагимов (все - Baku Fire), Пюнхан Гасымов (U-19).