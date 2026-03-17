В Лянкяране прошел региональный футзальный турнир среди школьников - ФОТО

В рамках программы УЕФА HatTrick и проекта "Урок футбола в школах" в Лянкяране прошел региональный футзальный турнир.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, в соревнованиях на базе сельской школы Сютемурдов приняли участие более 100 учеников из 10 школ Лянкяран-Астаринского региона.

Итоги турнира:

1-е место: Сельская школа Сютемурдов;

2-е место: Средняя школа №4;

3-е место: Сельская школа Хиркан.

На церемонии награждения ветеран футбола Фаррух Исмайлов вручил призерам кубки и подарки от АФФА, а также отметил лучших игроков в индивидуальных номинациях.

Проект направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди школьников, а также развитие навыков командной работы.