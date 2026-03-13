Объявлены назначения на 1/4 финала Кубка Азербайджана

Определены судейские назначения на матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, все встречи этой стадии состоятся 15 марта в спортивном комплексе "Олимпик Стар".
Программа четвертьфиналов выглядит следующим образом:
15 марта
14:00. "Лянкяран" – Baku Fire
Судьи: Имран Магеррамов, Гидаят Фейзуллаев, Эльгун Гусейнов
Инспектор: Афган Гамзаев
16:00. U19 – PFL
Судьи: Али Джабраилов, Рза Мамедов, Вюсал Балашов
Инспектор: Физули Наджафов
18:00. "Хан-Лянкяран" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Княз Эмирасланов, Кенан Маликов, Нигад Багиров
Инспектор: Эльчин Самедли
20:00. STAR Karqo – "Нефтчи"
Судьи: Гикмет Гафарлы, Магир Мамедов, Гаджиали Агаев
Инспектор: Рамиз Асадов
Все матчи пройдут на площадке "Олимпик Стар".