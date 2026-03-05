5 Марта 2026
RU

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"

Футзал
Новости
5 Марта 2026 20:50
5
Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"

Сегодня состоялись матчи 13-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре тура лидер чемпионата "Нефтчи" принимал располагающуюся в середине турнирной таблицы "Шушу". Встреча завершилась разгромной победой "черно-белых" — 14:0.

Матч между "Лянкяраном" и "Араз-Нахчываном" не состоялся из-за неявки команды гостей. Решение по итоговому результату встречи примет Дисциплинарный комитет АФФА.

Заключительный матч тура получился особенно напряженным. До перерыва команда U-19 отправила в ворота Baku Fire четыре безответных мяча. Во втором тайме Baku Fire, заменив вратаря на полевого игрока, сумел переломить ход встречи и одержать победу со счетом 8:6.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей
24 Февраля 23:20
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" разгромил соперника, забив 16 безответных мячей

Не менее результативным оказался матч "Араз-Нахчыван" - "Шуша"
Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча
24 Февраля 11:41
Футзал

Сборная Азербайджана по футзалу проведет два товарищеских матча

Команда сыграет против Грузии в Тбилиси
Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу
16 Февраля 01:30
Футзал

Определились четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по футзалу

Не обошлось и без сюрпризов
"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста
14 Февраля 15:46
Футзал

"Араз-Нахчыван" подписал бразильского футзалиста

Клуб усилился 24-летним легионером
Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО
10 Февраля 11:02
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана помещен под домашний арест - ВИДЕО

Соответствующее решение принял Бакинский военный суд
Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении
9 Февраля 18:58
Футзал

Президент Федерации футзала Азербайджана обвинен в особо крупном хищении

Дело Заура Ахундова расследуется антикоррупционным управлением при Генпрокуратуре

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО
2 Марта 22:17
Формула 1

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" и Александра поделились первыми кадрами с церемонии