Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" одержал разгромную победу, "Араз-Нахчыван" не явился на матч с "Лянкяраном"

Сегодня состоялись матчи 13-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре тура лидер чемпионата "Нефтчи" принимал располагающуюся в середине турнирной таблицы "Шушу". Встреча завершилась разгромной победой "черно-белых" — 14:0.

Матч между "Лянкяраном" и "Араз-Нахчываном" не состоялся из-за неявки команды гостей. Решение по итоговому результату встречи примет Дисциплинарный комитет АФФА.

Заключительный матч тура получился особенно напряженным. До перерыва команда U-19 отправила в ворота Baku Fire четыре безответных мяча. Во втором тайме Baku Fire, заменив вратаря на полевого игрока, сумел переломить ход встречи и одержать победу со счетом 8:6.