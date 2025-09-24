25 Сентября 2025
RU

Хэмилтон после гонки в Баку: "Я до сих пор не доверяю машине на торможении"

Формула 1
Новости
24 Сентября 2025 20:59
27
Хэмилтон после гонки в Баку: "Я до сих пор не доверяю машине на торможении"

Льюис Хэмилтон остался недоволен гоночным темпом на этапе в Баку. По словам семикратного чемпиона мира, неверные настройки лишили его уверенности в управлении машиной во время торможений,сообщает İdman.biz.

«Думаю, мне еще есть над чем поработать в плане повышения агрессивности пилотирования. Машина ведет себя резво, поэтому во время атаки я не могу полностью доверять ей на торможениях. В Монце я чувствовал уверенность, а в Баку — нет, и это связано с выбранными настройками», — отметил Хэмилтон.

Он также подчеркнул, что команда прогрессирует, но пока не добивается нужных результатов. После бакинской гонки британец занимает шестое место в личном зачете чемпионата с 121 очком, уступая 44 балла напарнику Шарлю Леклеру.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Комбинезон Шумахера продан почти за 100 тысяч евро
24 Сентября 20:27
Формула 1

Комбинезон Шумахера продан почти за 100 тысяч евро

Экипировка семикратного чемпиона мира с Гран-при Венгрии-2000 ушла с аукциона за рекордную сумму
Шумахер: Победа Ферстаппена на Гран-при Азербайджана стала самым большим сюрпризом
24 Сентября 00:45
Формула 1

Шумахер: Победа Ферстаппена на Гран-при Азербайджана стала самым большим сюрпризом

Перед Гран-при Ральф утверждал о сложности для Макса победить на этой трассе
На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо
23 Сентября 22:25
Формула 1

На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо

Ее вместимость составит 10 000 мест
Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана
23 Сентября 21:01
Формула 1

Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана

В Баку испанец занял третье место
Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО
22 Сентября 22:00
Формула 1

Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО

Сайнс и Леклер после Гран-при Азербайджана оказались в Италии вместо Франции

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"
22 Сентября 15:06
Формула 1

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"

Руководитель команды доволен подиумом Расселла и стабильным выступлением Антонелли

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве