Хэмилтон после гонки в Баку: "Я до сих пор не доверяю машине на торможении"

Льюис Хэмилтон остался недоволен гоночным темпом на этапе в Баку. По словам семикратного чемпиона мира, неверные настройки лишили его уверенности в управлении машиной во время торможений,сообщает İdman.biz.

«Думаю, мне еще есть над чем поработать в плане повышения агрессивности пилотирования. Машина ведет себя резво, поэтому во время атаки я не могу полностью доверять ей на торможениях. В Монце я чувствовал уверенность, а в Баку — нет, и это связано с выбранными настройками», — отметил Хэмилтон.

Он также подчеркнул, что команда прогрессирует, но пока не добивается нужных результатов. После бакинской гонки британец занимает шестое место в личном зачете чемпионата с 121 очком, уступая 44 балла напарнику Шарлю Леклеру.

