Комбинезон Шумахера продан почти за 100 тысяч евро

Один из гоночных комбинезонов Михаэля Шумахера, в котором легендарный гонщик выступал на Гран-при Венгрии в 2000 году, был продан на аукционе за 95 650 евро, сообщает İdman.biz. Тогда в Будапеште победу одержал Мика Хаккинен, а немецкий пилот «Феррари» финишировал вторым.

Еще один лот — комбинезон Шумахера 1995 года из периода выступлений за «Бенеттон» — ушел с молотка за 61 360 евро. Кроме того, за 11 250 евро была продана реплика шлема образца 2003 года с автографом чемпиона на визоре.

Аукцион прошел в дни Гран-при Италии в зоне имени Михаэля Шумахера при поддержке аукционного дома Bonhams. Значительная часть вырученных средств направлена в фонд Keep Fighting Foundation, основанный семьей семикратного чемпиона мира.

İdman.biz