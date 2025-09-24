25 Сентября 2025
Ульвия Фаталиева: "Поверила в себя уже после победы в первом туре" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Шахматы
Интервью
24 Сентября 2025 17:00
Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева (рейтинг 2385) показала лучший результат среди азербайджанских участников на престижном турнире Grand Swiss, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). По итогам соревнования два лучших шахматиста в мужском и женском зачетах получили право участвовать в турнире претендентов.

В интервью İdman.biz Ульвия Фаталиева, занявшая шестое место с семью очками и обыгравшая таких именитых соперниц, как Мария Музычук и Александра Костенюк, поделилась впечатлениями и планами на будущее.

- Как оцениваете свое выступление в Самарканде?

- Я довольна результатом. Турнир был насыщенным: мне удалось сыграть против сильнейших соперниц, включая гроссмейстеров с рейтингом 2500+ и бывших чемпионок мира. В целом, я показала стабильную игру и завершила турнир на шестом месте с семью очками. Это хороший результат для моего рейтинга, и я считаю, что такой перформанс даст мне еще больше уверенности для следующих стартов. Конечно, всегда есть моменты, которые можно улучшить, но в целом я довольна качеством партий и уровнем сопротивления.

- Когда вы поняли, что сможете показать хороший результат?

- После победы в первом туре над Шуваловой. Качество моей игры в этом матче придало уверенности на весь турнир.

- Ключевыми, на ваш взгляд, стали победы над 15-й чемпионкой мира Марией Музычук и 12-й обладательницей короны Александрой Костенюк?

- Да, эти партии были очень важными. Перед играми с Музычук и Костенюк были некоторые опасения, но во время партий я сосредоточилась на своей игре. Особенно в партии с Костенюк я допустила ошибку в одном варианте, но быстро восстановилась, и все прошло успешно.

- После этого вы проиграли две партии подряд. Что произошло?

- В основном, усталость. До тура с Ваишали почти все соперницы были очень сильными, а подготовка занимала по 3-4 часа. Проведение пяти туров в таком режиме естественно привело к усталости. Я старалась сохранять концентрацию, но не всегда это получалось.

- Как удалось восстановиться после поражений?

- Очень важна была поддержка тренеров. Их мотивирующие слова и помощь в подготовке помогли мне вернуться в игру после неудач.

- После вашей исторической победы на индивидуальном чемпионате Европы был спад. С чем он был связан?

- Да, после чемпионата Европы я ощущала большую ответственность, что естественно влияло на игру и результат. Сейчас, думаю, справилась с этим. Успех в Самарканде подтверждает это и открывает новые возможности для дальнейших достижений.

- С кем вы работаете сейчас?

- В настоящее время с Гадиром Гусейновым. Во время турнира мне также помогал командный тренер Ниджат Аббасов. Со временем человек меняется, и это отражается на игре. Я чувствую рост и развитие, что проявляется в стабильности моей игры.

- Какие дальнейшие планы?

- В основном сосредоточена на работе и получении удовольствия от процесса. Уверена, что целеустремленность и наслаждение игрой обязательно принесут свои плоды.

Теймур Тушиев

İdman.biz

