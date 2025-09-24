Шахматные звезды поддержат III Игры стран СНГ

25 Сентября 2025
RU

Шахматы
Новости
24 Сентября 2025 17:42
37
В четверг, 25 сентября, в Гяндже пройдет мероприятие в поддержку III Игр СНГ, организованное Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью города и Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе национальной федерации, в парке Гейдара Алиева состоится товарищеский матч под названием "Шахматные звезды Гянджи".

В нем примут участие первая азербайджанская чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, чемпионка мира и Европы среди юниоров Илаха Кадымова, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана Гадир Гусейнов и чемпион страны 2012 года Вугар Расулов.

Формат турнира предполагает игру дуэтами, по два шахматиста в каждой команде. После матча гянджинские звезды шахмат проведут сеанс одновременной игры для юных и талантливых шахматистов города.

İdman.biz

