Шахматные звезды поддержат III Игры стран СНГ

В четверг, 25 сентября, в Гяндже пройдет мероприятие в поддержку III Игр СНГ, организованное Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью города и Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе национальной федерации, в парке Гейдара Алиева состоится товарищеский матч под названием "Шахматные звезды Гянджи".

В нем примут участие первая азербайджанская чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, чемпионка мира и Европы среди юниоров Илаха Кадымова, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана Гадир Гусейнов и чемпион страны 2012 года Вугар Расулов.

Формат турнира предполагает игру дуэтами, по два шахматиста в каждой команде. После матча гянджинские звезды шахмат проведут сеанс одновременной игры для юных и талантливых шахматистов города.

İdman.biz