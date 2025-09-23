24 Сентября 2025
Шахрияр Мамедъяров улучшил позиции в мировом рейтинге

23 Сентября 2025 15:45
Шахрияр Мамедъяров улучшил позиции в мировом рейтинге

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров улучшил свои позиции в онлайн-рейтинге.

Как передает İdman.biz, по итогам турнира Grand Swiss в Самарканде (Узбекистан) Мамедъяров прибавил 0,8 пункта, и этого оказалось достаточно, чтобы подняться с 16-й на 14-ю строчку мирового рейтинга. В его активе сейчас 2741,8 пункта.

Учитывая, что шахматист до конца месяца не сыграет ни в одном турнире с классическим контролем времени, можно с уверенностью сказать, что в новом рейтинге ФИДЕ, который будет опубликован 1 октября, Шахрияр также улучшит свои позиции.

Первая десятка мирового рейтинга на данный момент выглядит следующим образом:

1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2839)

2. Хикару Накамура (США, 2807)

3. Фабиано Каруана (США, 2789)

4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2785)

5. Арджун Эригайси (Индия, 2771)

6. Гукеш Доммараджу (Индия, 2767)

7. Уэсли Со (США, 2756)

8. Алиреза Фирузджа (Франция, 2754)

9. Вэй И (Китай, 2753)

10. Винсент Каймер (Германия, 2751)

Напомним, что на турнире Grand Swiss в Самарканде Шахрияр Мамедъяров занял 13-е место, набрав 7 очков. Впереди его ждут участие в октябрьском командном чемпионате Европы в Батуми (Грузия), а также в Кубке мира в Гоа (Индия).

Теймур Тушиев

İdman.biz

