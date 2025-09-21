Оскар Пиастри прокомментировал провальное выступление на Гран-при Азербайджана

Пилот "Макларена" и лидер общего зачета чемпионата "Формулы-1" Оскар Пиастри прокомментировал свое неудачное выступление в Баку, завершившееся фальстартом и аварией уже на первом круге, сообщает İdman.biz.

«Определенно, это был не мой лучший момент. Я слишком рано отреагировал на старт — глупая и простая ошибка. С аварией все то же самое: я не учел грязный воздух, зашел в поворот слишком быстро, и на этом все закончилось. Уровень сцепления был низким, но это я должен был знать. Никого, кроме себя, винить не могу. Я просто не принял правильных решений в нужный момент, и это разочаровывает», - приводит слова Пиастри Sky Sports.

Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла", второе место занял Джордж Расселл ("Мерседес"), а третьим финишировал Карлос Сайнс ("Уильямс").

İdman.biz