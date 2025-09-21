Мультимиллионер из Казахстана пообещал игрокам "Кайрата" машины за победу над "Реалом" - ВИДЕО

Один из богатейших бизнесменов Казахстана Турсенгали Алагузов заявил, что подарит автомобили всем футболистам «Кайрата» в случае победы над мадридским «Реалом», сообщает İdman.biz.

«Дорогие казахстанцы, сегодня, в день города Алматы, я, как и все патриоты… Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реал Мадрид». Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша «Кайрата» всем игравшим игрокам – по автомобилю. Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!», – сказал бизнесмен.

Алагузов является владельцем производителя безалкогольных напитков Galanz bottlers и занимает 61-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием в 130 млн долларов.

