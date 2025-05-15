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Штрафы за нецензурную лексику в "Формуле-1" смягчены

Формула 1
Новости
15 Мая 2025 19:16
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Штрафы за нецензурную лексику в "Формуле-1" смягчены

В Международный спортивный кодекс внесены ключевые изменения, касающиеся штрафов за нецензурную лексику в «Формуле-1».

Как сообщает İdman.biz, обновленное приложение предусматривает снижение базового штрафа за первое подобное нарушение с 10 000 до 5 000 евро. Новые правила вступают в силу немедленно и распространяются на все чемпионаты под эгидой федерации, включая «Формулу-1».

Теперь стюарды также получили право полностью отменять штрафы за определенные проступки, если это первое нарушение пилота или команды. Среди прочего, регламент был дополнен пунктами, позволяющими различать «контролируемые» и «неконтролируемые» среды. К первым отнесены официальные мероприятия, такие как пресс-конференции, тогда как вторая категория охватывает происходящее на трассе или во время этапов ралли.

Смягчение санкций стало результатом масштабного обзора, инициированного президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом. По его словам, изменения направлены на улучшение баланса между справедливостью и эмоциями, неизбежными в автоспорте: «Как бывший раллийный гонщик, я понимаю, с какими чувствами сталкиваются спортсмены во время соревнований. FIA стремится не только защищать репутацию спорта, но и поддерживать тех, кто его развивает».

İdman.biz

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