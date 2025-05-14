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Победитель Гран-При Азербайджана может сравняться с Сенной

Формула 1
Новости
14 Мая 2025 17:39
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Победитель Гран-При Азербайджана может сравняться с Сенной

Австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри едет на первый европейский этап «Формулы-1» в Имоле в ранге топ-фаворита.

Как передает İdman.biz, пилот, побеждавший в прошлом году на Гран-При Азербайджана, не просто лидирует в чемпионате, но и идет на серии из трех побед.

Пиастри поочередно выиграл гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Майами. Если он станет первым и в ближайшее воскресенье на Гран-При Эмилии-Романьи, то сравняется с великим Айртоном Сенной.

На сегодняшний день Сенна остаётся единственным гонщиком в истории «Макларен», выигравшим четыре этапа подряд. В карьере бразильца было две таких серии - в 1988 и 1991 годах.

Мало того, Пиастри может стать первым австралийцем после Джека Брэбэма в 1966 году с четырьмя победами подряд в «Формуле-1».

İdman.biz

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