"Формула-1" отмечает 75-летие

«Формула-1», один из этапов которой проходит в Баку, отмечает 75-летие со дня основания.

Как передает İdman.biz, 13 мая 1950 года в 13:00 в британском Сильверстоуне был дан старт первой гонки «Формулы-1». Сезон самого первого чемпионата мира состоял из семи этапов, и это было начало 75-летия, полного драматизма, ярких побед и инноваций.

В ознаменование 75-летия этого исторического события Формула 1 выпустила в цвете отреставрированные фотоматериалы, рассказывающие о событиях той гонки.

Бригада экспертов работала с фотохроникой 75-летней давности, запечатлевшей победу итальянского гонщика Джузеппе «Нино» Фарины за рулём Alfa Romeo, применяя современные методы колоризации.

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