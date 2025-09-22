24 Сентября 2025
Гвардиола прокомментировал рекордно низкое владение мячом "Манчестер Сити" в АПЛ

22 Сентября 2025 09:19
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал антирекорд своей команды по владению мячом в АПЛ.

Как сообщает İdman.biz, в матче 5-го тура с "Арсеналом" "горожане" владели мячом лишь 33% времени — это самый низкий показатель во внутренних чемпионатах для команд под его руководством.

– "Манчестер Сити" показал самый низкий процент владения за время вашей работы. Вы считаете, что это обусловлено обстоятельствами на прошедшей неделе, игрой "Арсенала" или это было частью вашего плана на игру?

– Я не могу покинуть эту страну без очередного рекорда, знаете ли. Да, я горжусь этим. Отдам должное "Арсеналу" за то, что они сделали. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Это здорово, особенно когда вы обороняетесь впятером. Мы не планировали этого, но нам нужно это принять. Если команда лучше по этому показателю, то она играет лучше.

– Мы часто используем фразу "припарковать автобус" в негативном ключе. Вы считаете, что "парковать автобус" плохо или это допустимо?

– Иногда мы не хотим этого делать, но это происходит. Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Мне снова пришлось проявить себя, применив другую стратегию.

"Манчестер Сити" располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками.

