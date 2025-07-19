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Эльвин Джафаргулиев: "Они добавят нам сил"

Футбол
Новости
19 Июля 2025 15:41
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Эльвин Джафаргулиев: "Они добавят нам сил"

«Мы пока не анализировали игру соперника, но перед матчем получим информацию о нем. Думаю, он может создать нам трудности, но мы верим в свои силы».

Как сообщает İdman.biz, об этом Futbolinfo.az заявил защитник «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев, комментируя предстоящее противостояние с «Шелбурном».

24-летний футболист оценил сборы в Австрии:

«Мы только что вернулись со сборов. Общее состояние команды оцениваю положительно. Всё прошло хорошо. Все чувствуют себя хорошо. Моё личное выступление также можно считать позитивным. Я постоянно работаю над собой. За время сборов старался развиваться как физически, так и технически. Надеюсь, что это принесёт пользу в предстоящих играх».

Джафаргулиев также поделился своим мнением о предстоящих матчах Лиги чемпионов:

«Мы постараемся добиться максимально возможного результата на этом турнире. Сделаем для этого всё возможное».

Футболист рассказал и о своих личных целях:

«Моя главная цель - быть полезным команде, выкладываться по полной и становиться ещё сильнее».

Эльвин рассказал о новых трансферах:

«Верю, что новые игроки добавят нам сил. Они быстро адаптировались к команде и смогли за короткое время перенять наш стиль игры».

İdman.biz

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