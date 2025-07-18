Интересный факт о сопернике "Сабаха" в Лиге конференций

Молдавский "Петрокуб" вышел во второй квалификационный раунд Лиги Конференций по футболу, обыграв мальтийскую "Биркиркару" по сумме двух матчей (0:1, 3:0).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на moldfootball.com, команда, являющаяся соперником азербайджанского "Сабаха" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, впервые в своей истории прошла дальше в двухраундовом противостоянии в турнире под эгидой УЕФА после поражения в первом матче.

А таких случаев было шесть:

2019/20 Лига Европы АЕК Ларнака (Кипр) - 0:1 и 0:1

2021/22 Лига Конференций "Сивасспор" (Турция) - 0:1 и 0:1

2022/23 Лига Конференций "Фехервар" (Венгрия) - 0:5 и 1:2

2023/24 Лига Конференций "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:2 и 0:3

2024/25 Лига Чемпионов АПОЭЛЬ (Кипр) - 0:1 и 1:1

2024/25 Лига Европы "Лудогорец" (Болгария) - 0:4 и 1:2

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