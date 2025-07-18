Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз", "Кяпаз", "Имишли" и "Карван-Евлах" нашли стадионы для игр

В сезоне 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана ожидается множество нововведений.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом журналистам сообщил спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов.

Он сообщил, что основные нововведения связаны с форматом чемпионата, количеством команд и лимитом на легионеров:

«В этом сезоне в соревнованиях примут участие 12 команд. В отличие от прошлого года, чемпионат будет состоять из трёх кругов. Таким образом, количество домашних и выездных матчей команд не изменится. Если в прошлом сезоне лимит на легионеров составлял 7+4, то в этом году его нет. Также произошли изменения в системе платежей, о которых вы тоже знаете».

Аббасов также обратил внимание на инфраструктурные проблемы команд Премьер-лиги:

«Футбол - это вид спорта, который всегда любит инновации. Мы уже внесли определённые изменения. У команд могут возникнуть проблемы с инфраструктурой. Ранее мы посетили стадионы «Карван-Евлаха» и «Имишли». Состояние стадионов там не позволяло играть в футбол не только в Премьер-лиге, но даже на любительском уровне. Но оба клуба уже начали ремонтные работы».

Он подчеркнул, что ПФЛ обеспокоена вопросом стадионов:

«За месяц до начала чемпионата мы хотим, чтобы у клубов были свои стадионы. В настоящее время есть проблемы с четырьмя стадионами. 20 июля начнутся ремонтные работы на стадионе «Туран Товуза». В это время они будут играть свои матчи на «Азерсун Арене». Конечно, это расстроит болельщиков Товуза. Но это хороший шаг с точки зрения инфраструктуры, теперь у них будут натуральные поля».

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