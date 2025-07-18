19 Июля 2025
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз", "Кяпаз", "Имишли" и "Карван-Евлах" нашли стадионы для игр

Футбол
Новости
18 Июля 2025 16:02
27
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз", "Кяпаз", "Имишли" и "Карван-Евлах" нашли стадионы для игр

В сезоне 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана ожидается множество нововведений.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом журналистам сообщил спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов.

Он сообщил, что основные нововведения связаны с форматом чемпионата, количеством команд и лимитом на легионеров:

«В этом сезоне в соревнованиях примут участие 12 команд. В отличие от прошлого года, чемпионат будет состоять из трёх кругов. Таким образом, количество домашних и выездных матчей команд не изменится. Если в прошлом сезоне лимит на легионеров составлял 7+4, то в этом году его нет. Также произошли изменения в системе платежей, о которых вы тоже знаете».

Аббасов также обратил внимание на инфраструктурные проблемы команд Премьер-лиги:

«Футбол - это вид спорта, который всегда любит инновации. Мы уже внесли определённые изменения. У команд могут возникнуть проблемы с инфраструктурой. Ранее мы посетили стадионы «Карван-Евлаха» и «Имишли». Состояние стадионов там не позволяло играть в футбол не только в Премьер-лиге, но даже на любительском уровне. Но оба клуба уже начали ремонтные работы».

Он подчеркнул, что ПФЛ обеспокоена вопросом стадионов:

«За месяц до начала чемпионата мы хотим, чтобы у клубов были свои стадионы. В настоящее время есть проблемы с четырьмя стадионами. 20 июля начнутся ремонтные работы на стадионе «Туран Товуза». В это время они будут играть свои матчи на «Азерсун Арене». Конечно, это расстроит болельщиков Товуза. Но это хороший шаг с точки зрения инфраструктуры, теперь у них будут натуральные поля».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В аргентинском футболе приняли историческое решение: отменен 12-летний запрет
18 Июля 23:08
Мировой футбол

В аргентинском футболе приняли историческое решение: отменен 12-летний запрет

AFA проведет пробное возвращение фанатов на выездные матчи уже на этих выходных
Назначены судьи на матчи "Сабаха" в Лиге конференций
18 Июля 21:40
Азербайджанский футбол

Назначены судьи на матчи "Сабаха" в Лиге конференций

Азербайджанский клуб сыграет с молдавским "Петрокубом" 24 и 31 июля

"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера
18 Июля 21:20
Мировой футбол

"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера

Приобретения стамбульского клуба могут изменить расстановку сил в турецкой Суперлиге
Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"
18 Июля 20:22
Мировой футбол

Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"

Проект на 2 млрд фунтов стерлингов вызывает тревогу из-за 40% мест, отведенных под зону гостеприимства
Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду
18 Июля 19:19
Мировой футбол

Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду

Опытный защитник последует за Модричем и продолжит карьеру в Серии А
Барселона нашла замену тер Штегену
18 Июля 18:04
Мировой футбол

Барселона нашла замену тер Штегену

Голкипер сборной США присоединился к "Барселоне" вместо травмированного немца

Самое читаемое

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
16 Июля 02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО
16 Июля 12:15
Бокс

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО

15-летняя боксер, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, прокомментировала свою победу
От чемпиона до наставника: как Рамиль Гулиев создает спортивное будущее Турции - ЭКСКЛЮЗИВ ОТ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
17 Июля 12:37
Атлетика

От чемпиона до наставника: как Рамиль Гулиев создает спортивное будущее Турции - ЭКСКЛЮЗИВ ОТ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Чемпион мира 2017 года подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и готов делиться опытом с Азербайджаном
"Ливерпуль" идёт за звездой АПЛ, чемпион мира мчит в "Атлетико" - Трансферы и слухи дня
16 Июля 09:00
Мировой футбол

"Ливерпуль" идёт за звездой АПЛ, чемпион мира мчит в "Атлетико" - Трансферы и слухи дня

Осимхен всё никак не доберётся до "Галатасарая", а Диас - до "Баварии"