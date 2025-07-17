Адиль Шукюров озвучил цели "Кяпаза" на новый сезон

"Мы завершили первый этап сборов. Теперь нас ждут товарищеские матчи с "Габалой" 21-го числа, с "Шамахы" - 26-го, а с "Сумгайытом" - 31-го".

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды "Кяпаз" Адиль Шукюров.

48-летний специалист рассказал о целях своей команды на следующий сезон:

"Цель команды в новом сезоне - остаться в Премьер-лиге. Также необходимо закончить футбольный сезон 2025/26 как минимум на 7-8-м месте. Было много игроков, которые покинули команду. Конечно, это скажется. Мы расстались почти с 70-80 процентами состава. Главная причина - футболисты хотели большую зарплату, что было нам не по карману. Поэтому мы не смогли продолжать с ними работать. В силу необходимости мы привлекли в команду новых игроков на подходящих для нас условиях. Это тоже скажется. Нам нужно как минимум два месяца, чтобы привить команде нужный стиль игры".

Отметим, что Шукюров тренировал "желто-синих" с ноября 2023 года по август 2024 года. Этим летом он снова возглавил "Кяпаз".

İdman.biz