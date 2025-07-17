Главный тренер австрийской команды оценил матч "Целе" - "Сабах"

«Матч «Целе» – «Сабах» определенно будет интересным».

Как сообщает İdman.biz, бывший защитник сборной Словении по футболу, а ныне главный тренер австрийской команды «Блау-Вайсс» Митя Морец заявил об этом Sportal.az.

Словенец оценил шансы команд в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

По словам Мореца, его соотечественники по-прежнему являются фаворитами этого матча:

«Я уже говорил, что «Целе» - хорошая команда и играет в хороший футбол. Они показали очень хороший футбол на выезде. «Целе» также является фаворитом ответного матча, и они могут выиграть и во второй встрече. Правда, «Сабах» тоже боролся, играл хорошо. В любом случае, «Целе» сыграл лучше и победил. Второй поединок новый, начинается с нуля, счёт 0:0. «Целе» будет играть перед своими болельщиками и стремиться к победе. Не могу сказать, какой будет счёт, но это точно будет интересный матч».

Отметим, что игра «Целе» - «Сабах» состоится сегодня и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.biz