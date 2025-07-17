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Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"

Футбол
Интервью
17 Июля 2025 12:52
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Легионер "Карабаха": "Гурбанов Гурбанов - лидер, которого уважают, я многому у него учусь"

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с бразильским полузащитниким «Карабаха» Педро Бикальо.

– Вы один из новичков, которыми «Карабах» пополнился этим летом. Как проходит ваша адаптация? Сколько времени вам потребуется, чтобы полностью адаптироваться к команде и её стилю игры?

– Адаптация проходит очень хорошо. И игроки, и тренеры - в целом, клуб принял меня очень хорошо. Конечно, любая адаптация требует времени, особенно для того, чтобы вникнуть во все тактические детали команды. Но я верю, что на правильном пути. Чувствую себя всё более комфортно от тренировки к тренировке, от игры к игре. Думаю, что полностью адаптируюсь в очень короткие сроки.

– Команда проиграла три из четырех товарищеских матчей на австрийских сборах. Да, результат в товарищеских играх не важен. В любом случае, эти результаты вас беспокоят?

– Нет, меня это не беспокоит. Мы знаем, что контрольные матчи в первую очередь направлены на отработку тактических схем, адаптацию игроков друг к другу и восстановление игрового ритма. Конечно, нам хотелось бы побеждать, но главная цель – быть полностью готовыми к официальным играм. Мы также работаем в этом направлении и уверены, что будем развиваться.

– «Карабах» начнет борьбу в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Как вы оцениваете свои шансы на выход в следующий этап?

– Я очень верю в нашу команду. Мы знаем, что матчи Лиги чемпионов всегда сложные, независимо от соперника. Но «Карабах» – клуб с опытом и традициями в этом турнире. С активной игрой и концентрацией у нас есть все шансы выйти в следующий этап.

– Сможет ли «Карабах», который в прошлом сезоне вышел в основную стадию Лиги Европы и занял там последнее место, добиться лучших результатов в еврокубках в этом сезоне?

– Да, я верю в это. Клуб учится на каждом международном опыте. В этом сезоне состав стал сильнее, а команда еще больше окрепла. Это позволит нам выступать стабильнее и конкурентоспособнее. Наша цель — представлять в Европе как «Карабах», так и азербайджанский футбол.

– Каково ваше первое впечатление о главном тренере Гурбане Гурбанове? Чем он отличается от тренеров, с которыми вы работали до сих пор?

– Он очень умный тренер, хорошо знает клуб и обладает четким тактическим видением. Он ценит дисциплину, игру в высоком темпе и организованность. Больше всего меня удивляет то, как он умеет выжимать максимум из своих игроков, как индивидуально, так и коллективно. Он - лидер, которого уважают, и я многому у него учусь.

– За «Карабах» играло и играет большое количество бразильских футболистов. Как вы думаете, почему Гурбан Гурбанов отдает предпочтение бразильцам?

– Думаю, это связано с быстрой адаптацией, техникой и боевым духом бразильских футболистов. Главный тренер умеет использовать эти качества в соответствии с философией игры. В то же время, атмосфера клуба делает эту адаптацию еще проще.

İdman.biz

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