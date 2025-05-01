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Определился победитель турнира по мини-футболу - ФОТО

Футбол
Новости
1 Мая 2025 11:05
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Определился победитель турнира по мини-футболу - ФОТО

Завершился турнир по мини-футболу, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проведенный среди факультетов Азербайджанского технического университета (АзТУ) в рамках программы УЕФА «Хет-трик» и организованный совместно АФФА и АзТУ.

Как сообщает İdman.biz, в матче за третье место, который прошел на мини-футбольных полях «Спортстер», команда факультета информационных технологий и телекоммуникаций обыграла команду факультета транспорта и логистики со счетом 5:4 и завоевала бронзовые медали.

В финальном матче команда факультета металлургии и химических технологий обыграла команду факультета экономики и управления со счетом 5:1 и стала победителем турнира.

Победитель соревнований был награжден кубком АФФА, а три лучшие команды - медалями. В турнире игрок команды экономики и управления Сеймур Гаджиев был удостоен награды «Лучший игрок», а игрок команды металлургии и химических технологий Фарид Микаилов - «Лучший вратарь».

Трофей команде-победителю вручили начальник Департмента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов и проректор по финансово-экономическим вопросам АзТУ Рашад Алиев.

İdman.biz

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