Джеймс Эзиаши: "Моя самая большая мечта - играть за сборную Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

İdman.biz представляет интервью Oxu.az с Джеймсом Эзиаши, футболистом, играющим за команду U-12 клуба «Сабаил».

- Как началась ваша любовь к футболу? Когда вы впервые познакомились с мячом?

- Мой отец был футболистом, и мы часто смотрели с ним футбол. После этого я захотел стать футболистом.

- Как вы думаете, что является вашей самой сильной стороной на поле: скорость, техника или настрой?

- Моя самая сильная сторона на поле - это скорость.

- Как радуетесь после забитого гола? Какие-то знаки или танец?

- Когда я забиваю гол, то праздную его в стиле Коула Палмера, но не танцую.

- Какой метод тренировок вам нравится больше всего?

- Физические и технические упражнения.

- Если бы однажды клуб мирового класса захотел вас подписать, где бы вы хотели играть.

- Если бы у меня была возможность выбирать из известных клубов, я бы хотел перейти в ПСЖ.

- Роналду, Месси, Мбаппе - кто из них вам ближе и почему?

- Я считаю себя больше похожим на Мбаппе. Потому что у меня высокая скорость, я хорошо исполняю пенальти и делаю дриблинг.

- Что самое странное произошло с вами на поле и что вас разозлило?

- Больше всего меня раздражают свои ошибки, хотя во время игры это нормально.

- Какой подарок вы себе подарили за самую важную выигранную игру?

- PlayStation 5.

- Какому известному вратарю вы бы больше всего хотели забить гол?

- Мануэлю Нойеру.

- Есть ли у вас какие-то скрытые таланты, помимо футбола? Например, живопись, музыка, акробатика...

- Да, помимо футбола, у меня есть еще один талант - я занимаюсь карате.

- Какое было для вас самое странное тренировочное задание или совет тренера?

- Наш тренер не дает странных или бессмысленных заданий, а дает только нужные и полезные советы.

- Вы мечтаете играть за сборную Азербайджана. Итак, если бы вам предложили сыграть за Нигерию, какую бы сборную вы выбрали?

- Моя самая большая мечта - надеть футболку сборной Азербайджана. Если поступит приглашение от сборной Нигерии, а не от Азербайджана, я бы хотел попробовать свои силы и там. Потому что так же, как Азербайджан - моя родина, Нигерия - родина моего отца.

- По вашему мнению, достаточно ли одного мастерства для успеха футболиста?

- Нет, я думаю, что одного умения недостаточно для успеха. Чтобы добиться успеха в футболе, необходимы решительность, сила воли и постоянное стремление к достижению цели.

- Есть ли у вас поговорка, молитва или привычка, которые мотивируют вас на поле?

- Нет никаких особых слов, которые бы меня мотивировали на поле. Меня мотивирует только поддержка команды и тренера.

- Какая игра или гол вам больше всего запомнились? Почему это так важно для вас?

- Самая памятная игра для меня - матч с «Нефтчи». Я забил важный гол и вся команда боролась за победу. Хоть игра и закончилась вничью, она все равно была очень памятной.

- Какую музыку или песни вы любите слушать перед тренировкой?

- Я редко слушаю музыку в целом, но когда слушаю, мне нравится американский рэп.

- Если бы вы не были футболистом, кем бы хотели стать?

- Если бы я не был футболистом, то хотел бы стать программистом или баскетболистом.

- Какой ваш любимый предмет в школе и почему?

- Мой любимый предмет - география, потому что я люблю изучать природу.

- Если бы о вас когда-нибудь сняли фильм, как бы вы его назвали?

- Я бы хотел, чтобы обо мне сняли фильм, и чтобы он назывался «Навстречу мечте».

- Какой ваш любимый обычай или праздник в Азербайджане?

- Мой любимый праздник - Новруз.

- Каким человеком вас знают друзья: юмористическим, серьезным, лидером?

- Как шутника.

- Кто ваш любимый герой или образец для подражания?

- «Человек-паук».

- Был ли когда-нибудь день, когда вам хотелось сбежать от футбола и спрятаться?

- Такого дня еще не было.

- Как вы думаете, что люди чаще всего в вас не понимают?

- Самое распространенное заблуждение обо мне - то, что я иностранец, но я гражданин Азербайджана.

- Кто из людей в вашей жизни преподал вам самый важный урок?

- Человек, который преподал мне самый важный урок в жизни, - это моя мать.

- Где и как вы себя представляете через 10 лет?

- Хочу видеть себя звездой.

- Как вы думаете, дружба сложнее на поле или в жизни?

- Дружба на поле сложнее.

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