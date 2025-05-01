Джеймс Эзиаши: "Моя самая большая мечта - играть за сборную Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

İdman.biz представляет интервью Oxu.az с Джеймсом Эзиаши, футболистом, играющим за команду U-12 клуба «Сабаил».
- Как началась ваша любовь к футболу? Когда вы впервые познакомились с мячом?
- Мой отец был футболистом, и мы часто смотрели с ним футбол. После этого я захотел стать футболистом.
- Как вы думаете, что является вашей самой сильной стороной на поле: скорость, техника или настрой?
- Моя самая сильная сторона на поле - это скорость.
- Как радуетесь после забитого гола? Какие-то знаки или танец?
- Когда я забиваю гол, то праздную его в стиле Коула Палмера, но не танцую.
- Какой метод тренировок вам нравится больше всего?
- Физические и технические упражнения.
- Если бы однажды клуб мирового класса захотел вас подписать, где бы вы хотели играть.
- Если бы у меня была возможность выбирать из известных клубов, я бы хотел перейти в ПСЖ.
- Роналду, Месси, Мбаппе - кто из них вам ближе и почему?
- Я считаю себя больше похожим на Мбаппе. Потому что у меня высокая скорость, я хорошо исполняю пенальти и делаю дриблинг.
- Что самое странное произошло с вами на поле и что вас разозлило?
- Больше всего меня раздражают свои ошибки, хотя во время игры это нормально.
- Какой подарок вы себе подарили за самую важную выигранную игру?
- PlayStation 5.
- Какому известному вратарю вы бы больше всего хотели забить гол?
- Мануэлю Нойеру.
- Есть ли у вас какие-то скрытые таланты, помимо футбола? Например, живопись, музыка, акробатика...
- Да, помимо футбола, у меня есть еще один талант - я занимаюсь карате.
- Какое было для вас самое странное тренировочное задание или совет тренера?
- Наш тренер не дает странных или бессмысленных заданий, а дает только нужные и полезные советы.
- Вы мечтаете играть за сборную Азербайджана. Итак, если бы вам предложили сыграть за Нигерию, какую бы сборную вы выбрали?
- Моя самая большая мечта - надеть футболку сборной Азербайджана. Если поступит приглашение от сборной Нигерии, а не от Азербайджана, я бы хотел попробовать свои силы и там. Потому что так же, как Азербайджан - моя родина, Нигерия - родина моего отца.
- По вашему мнению, достаточно ли одного мастерства для успеха футболиста?
- Нет, я думаю, что одного умения недостаточно для успеха. Чтобы добиться успеха в футболе, необходимы решительность, сила воли и постоянное стремление к достижению цели.
- Есть ли у вас поговорка, молитва или привычка, которые мотивируют вас на поле?
- Нет никаких особых слов, которые бы меня мотивировали на поле. Меня мотивирует только поддержка команды и тренера.
- Какая игра или гол вам больше всего запомнились? Почему это так важно для вас?
- Самая памятная игра для меня - матч с «Нефтчи». Я забил важный гол и вся команда боролась за победу. Хоть игра и закончилась вничью, она все равно была очень памятной.
- Какую музыку или песни вы любите слушать перед тренировкой?
- Я редко слушаю музыку в целом, но когда слушаю, мне нравится американский рэп.
- Если бы вы не были футболистом, кем бы хотели стать?
- Если бы я не был футболистом, то хотел бы стать программистом или баскетболистом.
- Какой ваш любимый предмет в школе и почему?
- Мой любимый предмет - география, потому что я люблю изучать природу.
- Если бы о вас когда-нибудь сняли фильм, как бы вы его назвали?
- Я бы хотел, чтобы обо мне сняли фильм, и чтобы он назывался «Навстречу мечте».
- Какой ваш любимый обычай или праздник в Азербайджане?
- Мой любимый праздник - Новруз.
- Каким человеком вас знают друзья: юмористическим, серьезным, лидером?
- Как шутника.
- Кто ваш любимый герой или образец для подражания?
- «Человек-паук».
- Был ли когда-нибудь день, когда вам хотелось сбежать от футбола и спрятаться?
- Такого дня еще не было.
- Как вы думаете, что люди чаще всего в вас не понимают?
- Самое распространенное заблуждение обо мне - то, что я иностранец, но я гражданин Азербайджана.
- Кто из людей в вашей жизни преподал вам самый важный урок?
- Человек, который преподал мне самый важный урок в жизни, - это моя мать.
- Где и как вы себя представляете через 10 лет?
- Хочу видеть себя звездой.
- Как вы думаете, дружба сложнее на поле или в жизни?
- Дружба на поле сложнее.
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