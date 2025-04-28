Айгюн Кязимова и Алейна Тилки выступят на открытии чемпионата мира по мини-футболу в Баку - билеты в продаже

Билеты на чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Баку, поступили в продажу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации мини-футбола Азербайджана.

Болельщики могут приобрести билеты на церемонию открытия чемпионата мира и игры, которые пройдут в другие дни, на сайте iticket.az и в кассах города. Стоимость однодневных билетов на чемпионат мира составляет от 10 до 50 манатов. Болельщики, купившие билеты, получат возможность посмотреть все игры чемпионата, которые пройдут в течение дня на Национальной арене гимнастики.

Официальная церемония открытия чемпионата мира 2025 года состоится 21 мая. На мероприятии будут организованы захватывающие лазерные и маппинговые шоу. На церемонии выступят известные певицы - народная артистка Айгюн Кязимова и звезда турецкой эстрады Алейна Тилки.

Отметим, что церемония открытия начнется в 21:00.

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